Die Ü30 Party, die glänzt! Am 11.07. heißt es wieder: raus aus dem Alltag, rein ins Nachtleben! Ab 22:00 Uhr öffnen sich die Türen des Club Seven für eine unvergessliche Ü30 Party – Golden Ticket Edition. 💛 Special Highlight: Die ersten 100 Gäste erhalten ein Golden Ticket und haben damit die Chance auf Sofortgewinne – direkt in der Nacht. Schnell sein lohnt sich! 🎧DJ Andy Chiles sorgt mit einem mitreißenden Mix für beste Stimmung und volle Tanzfläche – von Klassikern bis zu aktuellen Hits. Stylish. Erwachsen. Unvergesslich.