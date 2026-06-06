Die Ü30 Party mit exklusivem Ladies Benefit Am 25.07. ist es Zeit für eine ganz besondere Nacht: Die Ü30 Party – Ladies Edition im Club Seven lädt ab 22:00 Uhr zum Feiern, Tanzen und Abschalten ein. 🌸 Ladies Benefit: Jede Frau erhält bis 1:00 Uhr einen Aperitif – der perfekte Start in eine unvergessliche Partynacht! 🎧 An den Decks: DJ Minastro sorgt mit einem abwechslungsreichen Sound für volle Tanzflächen und beste Stimmung. Stylish. Entspannt. Ausgehfeeling pur.