Sie sind Aufsteiger. Das Trio um den außergewöhnlichen Frontman und Sänger Oimel Larcher zelebriert den Rock´n Roll in einer ursprünglichen, ungezügelten Weise, die an die wilden Zeiten von The Who und die frühen Motörhead erinnert.

Dreckiger Rock´n Roll vom Allerfeinsten, der jedem Fan dieser Musik die Freudentränen in die Augen treibt. Im Herbst 2014 erschien das 2. Album „Rats and Rumours“. Es hielt sich 10 Wochen in den deutschen Metal Rock Charts. Die Band überzeugt europaweit!Die dritte CD:“Roadkill BBQ“ (2017) konnte sich in den deutschen Album Charts auf Platz 63 platzieren. Volle Clubs, begeisterte Fans. Die Nitros spielten u.a. auf dem Rock Harz Festival, dem Bang Your Head Festival, dem Rock´n´Roll Train Festival in Frankreich & eine Show in Moskau. 2019 veröffentlichte die Band ihr 4. Album „Rebel Dayz“ und kletterte in den deutschen Albumcharts auf Pos. 46. Die Headliner-Tournee Ende 2019 war ein großer Erfolg. Jetzt sind sie in der Belinda! Special Guest sind Bouncing Betty. Rotzfrech, energiegeladen, gerade raus: sie bringen den Rock zurück – raus aus den Subgenres, zu seinen Wurzeln und zu den Menschen. Der Sound der Band erinnert etwas an die Foo Fighters oder Danko Jones. Die fünf Stuttgarter verbinden die Intensität von Mötley Crüe, Motörhead oder Guns’n’Roses mit einer unverwechselbaren Stimme. Und spätestens beim zweiten Hören singt jeder mit.