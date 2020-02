Der Festival–Sommer kommt! Versprochen! Doch wer es bis dahin nicht aushält, darf früher kommen. Zum VIEL ZU FRÜH FESTIVAL! Wir gehen in die zweite Runde mit einer geballten Ladung an Bands für alle Rock-, Ska- und Balkan Liebhaber aus dem Ländle. Am 13. & 14. MÄRZ heißt es wieder einmal gut anschnallen im Kulturhaus Schwanen! — L I N E U P — FREITAG: Dr. Aleks & the Fuckers Tabula Rasa Orchestra The Mofos No Time SAMSTAG: Mal Élevé MC Bruddaal Grup Huub Zwo Eins Risiko