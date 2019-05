Er ist eine Spezies für sich. Er bringt zusammen, was man nicht für möglich hält. Wer ihn erlebt hat, will wieder kommen.

DJ Ralf wird an diesem Sommernachts-Samstag eine aufregende musikalische Mischung zusammenzaubern, die es in sich hat. Er macht das originell und original, einfach ralfmäßig. Es ist definitiv eine echte Alternative zum Straßenfest in Backnang. Das haben wir nicht umsonst so gelegt.