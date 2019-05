Rock- & Metal-Nacht

Die Rock- und Metalnacht gehört inzwischen zum Standardprogramm in der Belinda.

Katrin nimmt die Wünsche auf, erweitert das Repertpoire ständig. Gerade auch aktuelle Songs aus der breitaufgestellten Szene sind im Programm.... Metallica | 3 Doors Down | Manowar | Die Ärzte | In Extremo | SabatonBilly Talent | Nightwish | Die Toten Hosen | Slipknot | Linkin Park | Rammstein | In Flames | Hatebreed | Limp Bizkit | System of a Down | Parkway DriveTrivium | Slayer | Three Days Grace | Red Hot Chilli Peppers | Korn | uvm.