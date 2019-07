Ü30-Party mit DJ Andy

× Erweitern DJ Andy

Auch den Sommer-August 2019 kann nicht ohne die Ü30 gehen. Die älteste Rock-Discothek lebt von den Songs aus 50 Jahren Rockgeschichte.

DJ Andy jongliert die wichtigsten Bands und Interpreten/innen, die Wünsche der Gäste haben einen festen Platz. Der langjährige DJ hat ein Händchen für die traditionsverwobene Ü30-Party, die Gäste glücklich macht. Da vergisst man die Sommerhitze und den Neid über diejenigen, die in Kroatien am Meer liegen oder die Berge in den Schweizer Alpen unsicher machen. Die Rock-Mix-Party wird zum versöhnlichen Sommererlebnis, das man auch nicht missen will.