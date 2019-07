50 Jahre Woodstock

„3 Days of Peace & Music“ – vom 15. bis 17. August 1969 fand in White Lake nahe der Kleinstadt Bethel im US-Bundesstaat New York das wohl bekannteste Open-Air-Musikfestival aller Zeiten statt.

Das legendäre Woodstock-Festival! Für die Belinda Ehrensache, dieses Jubiläum gehörig abzufeiern. Insgesamt traten 32 Bands und Solokünstler der Genres Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues und Country auf dem Woodstock-Festival auf, darunter Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Santana, Ten Years After, Canned Heat und The Who. Gitze lässt an diesem Abend Woodstock wieder aufleben und reichert das Programm mit späteren Songs der Woodstock-Veteranen sowie anderen Acts dieser bewegenden Ära an. Eine heiße Schwof-Nacht, nicht nur für Hippies, ist also garantiert.