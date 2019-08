Geno-Festwochenende - was ist das denn? Geno ist unser Kürzel für Genossenschaft.

Wir haben eine Genossenschaft als Dachorganisation gegründet, um das Belinda-Areal zu erhalten. Die Genossenschaft heißt: "Begegnungs- und Kulturzentrum Akzente eG". Rund ums Sulzbacher Schlössle wird es eine tolle Spielstraße und Hüpfburgen für Kinder geben, wird die Grillstation, Kaffee und Kuchen und Cocktailbar geöffnet sein. Freitagabend um 21:00 Uhr findet die erste Silent-Party in der Belinda statt, am Samstag um 18:30 Uhr ein Open-Air-Konzert mit der BSB und ab 21:00 Uhr ist DJ Andy mit der Ü30-Geno-Party am Mischpult. Der Erlös fließt in die anstehenden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die wir etappenweise vornehmen. Feiert mit uns!