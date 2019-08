Belinda Open-Air-Konzert mit der BSB

Sie hatten sich zum Musizieren getroffen, einfach mal so, aus Lust und Laune - eben zur Session.

Beim Bluesen, beim Jammen, sich gefunden und entschieden sich regelmäßig zu treffen - zur Bluessessionband. Der Ad-Hoc-Name ist geblieben, die Musik hat sich verändert, ist längst aus ihrem Bluesschema ausgebrochen, hat längst den Korridor der gängigen Improvisation, die man in den Hinterhöfen hört, verlassen. Die BSB covert Songs von Chris Rea, den Hooters, CCR, ... Songs, die nicht immer auf der Setlist der gängigen Coverbands im Umkreis stehen... Die Band spielt zu Gunsten der Genossenschaft. Wer etwas geben will, kann am Schluss seinen Obolus in den Hut werfen...