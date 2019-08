Es ist wahr, der Belindadienstag gehört zum nostalgischen Teil der Rock-Discothek.

Am 03.09. legt Dirk auf, am 10.09, Gitze. Dann, am 17.09. ist Dirk wieder am Start und am 24.09. Gitze. Es ist, wie es ist: Freunde treffen, gute Zeit verbringen, entspannen, tanzen... Die Atmosphäre ist super, Dazugehören macht Spaß, etwas Tradition braucht auch der Mensch im 21. Jahrhundert.