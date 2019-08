All You Can Dance mit DJ`n Mo

Sie hat immer die Ü31LadiesNight gemixt. Dieses Format haben wir verändert, zumindest zunächst einmal.

Nicht weil es schwächelte, sondern weil es richtig klasse lief und wir der Meinung sind, dass der Ü31-Titel Zielgruppen ausschließt, denen man den Mo-typischen Rockmix nicht vorenthalten sollte. Will sagen: Es ist ganz DJ`n Mo drin, es ist ganz der Ü31-bekannte Style; vielleicht hier und dort ein klein wenig mehr musikalische Ausflüge ins Unbekannte, die aber die musikalische Ortskenntnis erweitern. Spitze, wenn man nicht im Einheitsbrei rühren will, bis es einem schlecht wird. Also los geht es.