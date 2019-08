Doch DJ Ralf hat seinen eigenen Stil. Du hörst Songs und denkst, wo hat er die denn ausgegraben.

Das ist Abenteuer, das ist Erlebnis, das ist Veränderung. Er bringt zusammen, was man nicht für möglich hält. Wer ihn erlebt hat, will wieder kommen. Er macht das originell und original. Es ist definitiv eine echte Alternative und Du kannst auf Titel tanzen, die Du nicht jeden Tag hörst. Stimmt, da war doch was - richtig, DJ Ralf hat es dabei!