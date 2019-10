Deutschrock-Konzert

EIGENSINN: Nach der erfolgreichen Tour mit Stoneman im letzten Herbst kommen EIGENSINN nach einem Jahr erneut nach Stuttgart in den Club Zentral, um ihr aktuelles Album PERSONA NON GRATA zu präsentieren.

Über zwei Jahre haben die süddeutschen Darkrocker daran gearbeitet, um ein Album zu erschaffen, das sich von der Masse abhebt. So entstanden zehn Titel die den besonderen Stil der Stuttgarter Rockband "Marke EIGENSINN" prägen. Auch live weiß die vierköpfige Band um Sängerin Nemesis durch eine energiegeladene Show zu überzeugen. DORNENKÖNIG: Ihre Songs zeichnen sich durch ihre starken Melodien, prägnanten Hooks, bisweilen harschen Riffs, dynamischen Grooves und Hymnen-Appeal aus. Nach Veröffentlichung des aktuellen Albums „HELL“, das von der Musikpresse zu einem der besten Neuveröffentlichungen 2018 im Genre deutschsprachiger Rockmusik gekürt wurde, ging es mit AXXIS auf die -Monster Hero Tour-. Gleich in zwei Kategorien gewann die Band im März 2019 den amerikanischen AKADEMIA - MUSIC AWARD in Los Angeles, für den besten Rocksong „Tanz auf Glas“ und für das beste Musik Video „Asphaltpiraten“.