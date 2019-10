Silent-Party

Die Stille Disco ist ein Highlight. Sie beginnt um 21:00 Uhr.

Du erhältst einen Funk-Kopfhörer am Eingang und kannst dann während des Abends zwischen drei „Musikkanälen“ wählen, die von unterschiedlichen DJs live gemixt werden. An der Farbe der Kopfhörer sieht man, wer gerade welchen Kanal eingeschaltet hat. Bei Kanalwechsel, wechselt die Kopfhörerfarbe. Bei der Kopfhörer-Party sind die Lautsprecherboxen ausgeschaltet und Menschen tanzen in einem stillen Raum. Es ist eine faszinierendes Erkebnis. Und - man glaubt es kaum - es funktioniert: Klassischer Belinda Rock (Dirk), Neuerer Rock & Metal (Katrin) und Pop meets Rock (Ralf) - alles an einem Abend!