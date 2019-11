Die Dezember-Dienstage haben es in sich. Am 3.12. und 17.12.19 legt Gitze auf, am 10.12.19 DJ Dirk.

Klassischer Belinda-Rock, Freunde treffen, das Zusammensein feiern. Richtig, keiner muss alleine alt werden und die Woche hat ein Highlight, das sie brauchen kann.