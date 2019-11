Rock & Metal

Die Rock- und Metalfreaks, die da sind, werden es bestätigen. Sie hat jedesmal neue Songs dabei, sie erweitert das Repertoire ständig und wir entwickeln ein starkes Angebot.

So, wie es geht, werden Wünsche integriert und tragen zur breiten Aufstellung bei. Metallica | 3 Doors Down | Manowar | Die Ärzte | In Extremo | SabatonBilly Talent | Nightwish | Die Toten Hosen | Slipknot | Linkin Park | Rammstein | In Flames | Hatebreed | Limp Bizkit | System of a Down | Parkway DriveTrivium | Slayer | Three Days Grace | Red Hot Chilli Peppers | Korn | uvm.