Dass sich der Belinda-Dienstag steigender Beliebtheit erfreut, macht uns durchaus zufrieden und stolz.

Am 07.01. und 21.01. legt Gitze auf, am 14.01. DJ Stefan und am 28.01.20 ist DJ Dirk am Start. Freunde treffen, gute Zeit verbringen, entspannen, tanzen... und klassischen Belinda-Rock hören. Und das zum Nulltarif - Eintritt frei, für ein Belindaerlebnis mitten in der Woche.