Für passende Beats bei der Partynacht sorgt an den Turntabels DJ Richie de Bell. Richie ist regelmäßig in den Clubs im Süden der Republik unterwegs und gilt in der Szene als Allrounder und zugleich als feste Größe im Heilbronner Nachtleben. Charts, Black Music, 90er & House: Für die ü30 Party hat de Bell natürlich jede Menge der besten Songs zum Tanzen und Abfeiern im Gepäck, wie er verrät: »Black Music, House, aktuelle Charts und die 90er gibt es auf die Ohren, da ist garantiert für jeden etwas dabei. Wenn die Leute die Musik und die Party und die Location genießen, die Stimmung wie immer super ist, dann bin auch ich happy!«

Für eine Prise Erotik und den optischen Augenschmaus bei der ü30 Party in Orange sorgen attraktive GoGo-Girls. Zudem gibt es »die besten und trendigsten Cocktails und Longdrinks an der Cocktailbar«, verrät Veranstalter Ingo Eckert.

Die MORITZ-Eventhalle liegt verkehrsgünstig an der Autobahnausfahrt Weinsberg/Ellhofen. Ausreichende Parkplätze findet man sozusagen direkt vor dem Haus bzw. in unmittelbarer Nähe.