Ü30 Platin Party – Die exklusivste Party für alle um & über 30

Feiern, tanzen und genießen: In der Meiser Congress Plaza in Dinkelsbühl erwartet Sie die legendäre Ü30 Platin Party. Freuen Sie sich auf eine Nacht voller Energie, bester Musik und mitreißender Stimmung.

Ein DJ sorgt für die größten Hits der letzten Jahrzehnte und verbindet Kultklassiker mit aktuellen Charts. Erleben Sie eine Partynacht, die begeistert und Sie bis in die frühen Morgenstunden auf die Tanzfläche zieht.

Ein Abend ganz im Zeichen von Lebensfreude, guter Musik und stilvollem Feiern.