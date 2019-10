Ü30 Platin Party

BE DIFFERENT ist unsere Philosophie und das Versprechen an unsere Gäste, unvergessliche Momente & Erlebnisse zu schaffen. Sehen und Gesehen werden.

BOULEVARD DER BEGEGNUNGEN.

Hier treffen sich Gleichgesinnte, um bei lockerer Atmosphäre, bester Musik und coolen Drinks, stilvolle Partys zu feiern, dazu interessante Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen. Das Private steht im Vordergrund- das Geschäftliche ergibt sich. LET LIFE SURPRISE YOU.

Specials:

• Campari Amalfi Welcome Drink für die ersten 300 Gäste

• Purple Carpet & Fotowand

• VIP-CARD Gewinnspiel

♬ Sound by TOP DJs

♬ Finest Mixed-Music & Club Classics, Dance & House, Best Black-Music & Reggaeton

♬ Never miss the chance to Dance