»Wir wollen wieder eine richtig schöne ü30 Party im Sommer steigen lassen, und nutzen wieder die Möglichkeit in der MORITZ-Eventhalle mit schönem, großem Außenbereich«, freut sich Eventchef Uli Sanz vom Veranstalter City Event. Für die richtigen Beats bei der Partynacht sorgen an den Turn-tables Richie de Bell und Steve XL. Richie gilt in der Szene als Allrounder und zugleich als feste Größe im Heilbronner Nachtleben. Charts, Black Music, 90er & House: Für die ü30 Party hat de Bell natürlich jede Menge der besten Songs zum Tanzen und Abfeiern im Gepäck. Unterstützt wird er von DJ Steve XL, ebenfalls ein Stimmungsgarant. Für eine Prise Erotik und den optischen Augenschmaus bei der ü30 Sommerparty in Orange sorgen attraktive GoGo-Girls. Zudem gibt es »die besten gängigen und trendigsten Cocktails und Longdrinks«, verrät Uli Sanz.

ü30 Sommerparty, Sa. 6. Juli, 21 Uhr, MORITZ-Event-Area, Ellhofen, www.ue30heilbronn.de