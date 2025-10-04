Ü31 – die Kult Party!

K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen

Ü31 Party-Beschreibung für alle ab 30 Jahren!

Gefeiert wird in der Stadthalle K3N in Nürtingen mit 4 verschiedenen Floors und großzügigem Gastrobereich.

Für alle über 30 Jahre ist hier mit Sicherheit für beste Unterhaltung gesorgt, egal ob eher ruhig, Standard-Tanz, heiße Latino-Rhythmen, pumpenden Dance- & Housebeats oder einmal komplett durch den musikalischen „Gemüse-Garten“. Für jeden ist mit Sicherheit etwas dabei!

Besuchen Sie uns auf der Ü31 Tanzparty und verbringen Sie einen ereignisreichen und unterhaltsamen Abend mit uns.

Wir freuen uns auf Sie!

Stadthalle Nürtingen
