Ü31 – die Kult Party!

Ü31 Party-Beschreibung für alle ab 30 Jahren!

Gefeiert wird in der Stadthalle K3N in Nürtingen mit 4 verschiedenen Floors und großzügigem Gastrobereich.

Für alle über 30 Jahre ist hier mit Sicherheit für beste Unterhaltung gesorgt, egal ob eher ruhig, Standard-Tanz, heiße Latino-Rhythmen, pumpenden Dance- & Housebeats oder einmal komplett durch den musikalischen „Gemüse-Garten“. Für jeden ist mit Sicherheit etwas dabei!

Stadthalle Nürtingen
K3N Stadthalle Nürtingen Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen
