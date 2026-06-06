Die Partynacht für alle ab 40 – entspannt feiern unter Gleichgesinnten Am 18.07.2026 heißt es im EIGHT CLUB SEVEN: Musik aufdrehen, Alltag aus – jetzt wird gefeiert! Unsere Ü40 Party lädt alle ein, die Lust auf gute Stimmung, tolle Menschen und echtes Ausgehfeeling haben. Ab 22:00 Uhr öffnen wir die Türen für eine Nacht voller Tanz, Lachen und schönen Erinnerungen. 🎧 An den Decks: DJ NEMO liefert den perfekten Mix aus beliebten Klassikern und aktuellen Partyhits – garantiert tanzbar, garantiert mit Gänsehautmomenten. Genieße eine stilvolle Atmosphäre, nette Gespräche an der Bar und einen Abend, der sich anfühlt wie früher – nur besser. Locker. Stilvoll. Ausgehfeeling pur.