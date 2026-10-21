Ü50-TANZPARTY Motto: Wir holen "unsere" Zeit zurück

Unschlagbare Stimmung.
Es geht weiter, größer, euphorischer und stimmungsvoller.
DJ ALEX UND MUST-T legen auf.
Die Tanzfläche gehört Euch.
Info
Osterfeldhalle Esslingen Köngener Straße 51, 73734 Esslingen am Neckar
Partys & Clubs
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Osterfeldhalle Esslingen Köngener Straße 51, 73734 Esslingen am Neckar
Unschlagbare Stimmung.
Es geht weiter, größer, euphorischer und stimmungsvoller.
DJ ALEX UND MUST-T legen auf.
Die Tanzfläche gehört Euch.
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