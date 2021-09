Lange Zeit sah es trübe aus – für Musik- und Kunstschaffende. Für Veranstaltende. Für alle… Nach knapp anderthalb Jahren wird es daher höchste Zeit, allmählich zum Kulturleben zurückzukehren.

Aus diesem Grund hat die C2 CONCERTS GmbH in Kooperation mit dem Rockhaus/Übehaus ein kleines, feines Open-Air-Festival konzipiert und wird vom 2. bis 5. September eine coronakonforme Freiluftveranstaltung mit 199 Stehplätzen auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart veranstalten.

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, geben sich bei den „Übehaus Music Vibes“ (über-) regionale Musikgrößen die desinfizierte Klinke in die Hand: Zur Eröffnung am Donnerstag, 02.09., musiziert ab 17 Uhr der offizielle Kulturbotschafter des Landes Bayern LOISACH MARCI. Der Freitag wartet die österreichische Stonerrock-Band „Mothers Cake“ auf, „Dirty Waters“ aus Stuttgart wird den Abend eröffnen und die Meute auf Betriebstemperatur bringen. Der Samstag, 04.09., steht ganz im Zeichen der Stuttgarter HipHop-Urgesteine der Kolchose, die als Soundsystem für massive Töne aus der Anlage sorgen und zum Schwingen des Tanzbeins auffordern werden. Zum Festival-Abschluss am Sonntag, 05.09., konnten die Veranstalter den Degerlocher Musiker Tiemo Hauer verpflichten, der Songs aus seinem fünftem Album „Gespräche über die Vor- und Nachteile des Atmens“ zum Besten geben wird, ehe die Lokalmatadoren von ANTIHELD mit ihrem energetischen Mix aus Pop und Rock die letzten Klänge der „Music Vibes“ in den Abendhimmel schicken.

Das Hygienekonzept für die „Übehaus Music Vibes“ wird nach der aktuell gültigen Corona-VO umgesetzt und tagesaktuell angepasst werden: Es gilt die 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet), eine MNS-/FFP2-Maske ist nicht erforderlich, kann aber zum Selbstschutz freilich getragen werden.

Die „Übehaus Music Vibes“ werden durch das Kulturamt Stuttgart und den Bezirksbeirat Mitte gefördert.

Tickets sind seit Freitag, 13.08.2021, 10:00 Uhr bei Easy Ticket Service unter www.easyticket.de, 0711 – 2 555 555 und bei allen bekannten Easy-Ticket-Service-VVK-Stellen erhältlich.

Das LINE-UP

Eröffnung – Donnerstag, 2.9.21

17 - 18 Uhr LOISACH MARCI

18 - 19 Uhr Lost Place Sound System

19 - 20 Uhr Femcat

20 - 21 Uhr Michael „Clash“ Gottschalk

21 - 23 Uhr Adi Dassler

Freitag, 3.9.21

(Wochenmarkt bis 18 Uhr)

19 - 20 Uhr Dirty Waters

20 - 22 Uhr Mothers Cake (A)

22 - 23 Uhr Karl Francis

Samstag, 4.9.21

18 - 19 Uhr Jam Session

19 - 20 Uhr DNAS & Yeva

20 - 21 Uhr Thary & Rick Wallace

21 - 23 Uhr Kolchose Soundsystem feat. Massive Töne

Sonntag, 5.9.21

17 - 18 Uhr Brenda Blitz

18 - 19 Uhr Tiemo Hauer

19 - 21 Uhr Antiheld