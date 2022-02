Über das Rauchen - und das Aufhören

Obwohl viele Raucher und Raucherinnen genau wissen, wie schädlich das Rauchen für sie ist und eigentlich, ja eigentlich aufhören wollen - gelingt es mit spontanen Versuchen nur wenigen vom Rauchen loszukommen.

Der Referent ist Lungenfacharzt und Suchtmediziner und möchte mit seinem Vortrag über die Hintergründe des Rauchens und die Möglichkeiten des erfolgreichen Aufhörens informieren. Der Vortrag richtet sich damit an alle Interessierten, an Raucher und Raucherinnen und an deren Angehörige. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

Veranstalter ist die VHS Herrenberg in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Referent: Dr. Alexander Rupp

Raum 206