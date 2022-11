Noir de Soul ist eine in Stuttgart ansässige HipHop-Band bestehend aus dem Produzenten und Rapper Two Point Owe aus Südafrika, dem deutschen Trompeter Robert Giegling, dem französischen Keyboarder Jerome Dupont, dem aus Chicago stammenden Terrance Rhodes am Bass und dem Schlagzeuger Clarence Everett aus North Carolina. Bekannt dafür, mit Samples zu arbeiten, um dem Publikum ein Erlebnis voller Soul zu bereiten, schaffen sie mit Live-Instrumenten einen einzigartigen Sound in der City of Stairs (Stuttgart). Kulturelle Brücken spannend mit einem kross-kontinentalen Hintergrund ist Stuttgart ihr neues Zuhause. Noir de Soul bringen mit ausschließlich eigenen Songs eine smoothe Live-HipHop-Performance mit dope Lyrics und Beats.