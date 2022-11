Während die Welt zu Hause blieb und die musikalische Landschaft in Stille gehüllt war, begab sich Lasse Matthiessen auf die einzige Reise, die für einen verkörperten Melancholiker sinnvoll war. Erlebnisse, die das Blut in seinen Adern zum Pumpen und sein Herz zum Galoppieren brachten. Ein Rave in Rom, ein Ballsaal in Bordeaux und eine Trennung im pulsierenden Berlin. Auf seiner EP „Coordinates Remain“ zeigt Lasse eine neue musikalische Seite. Die EP ist für ihn seine wirkungsreichste Veröffentlichung und entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Stockholmer Produzenten Joakim Budde.