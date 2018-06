Eine Lesung von Axel Hackes aus seinem aktuellen Buch „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ findet am 26. September um 20.00 Uhr im Kulturhaus Würth mit Bibliothek Frau Holle in Künzelsau statt.

Um Anmeldung ab 2. August unter reservierung@kulturhaus-wuerth.de oder unter 07940 15-4040 wird gebeten.