Seltenes Instrument – außergewöhnliche Stimme! Die Autoharp ist ein 36-saitiges Folkinstrument, das in Deutschland erfunden wurde und einmal Volkszither hieß. Sie klingt wunderbar voll wie zwei Gitarren und dann wieder zart wie eine Zither. Einzig in den USA hat sie Verbreitung gefunden, hierzulande ist sie weitgehend unbekannt. Alexandre Zindel ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler und Sänger in Deutschland und wird für seine innigen Darbietungen dafür von der Presse hochgelobt. Geschichten in Deutsch, Französisch und Englisch zwischen Volkslied, Chanson und Countrysong – Über den Wolken gibt es nichts zu bereuen, auch nicht als wilder Wanderer in blauen Wildlederschuh‘ oder bei der Liebeshymne an eine Forelle…