Über eine weiterführende Schule zum Traumberuf

Wenn die Schule endet, muss man sich entscheiden, wie es weitergeht. Was will ich mal werden? Welche Wege führen dort hin? Ist eine weiterführende Schule der richtige Weg? Aber welche Schularten gibt es und welcher Abschluss passt am besten zum Berufswunsch?

Im Workshop gibt es einen Überblick über das Bildungssystem und die Auswahl der schulischen Möglichkeiten. Berufsberater Harald Bender berichtet aus der Praxis, gibt wichtige Tipps und Infos und steht für Fragen zu Verfügung. Sein Tipp: Schulische Bildungswege sollten nach dem Motto: „Der Weg ist das Ziel“ ausgewählt werden.

Der kostenfreie Workshop findet am 24. November von 17:00 - 18.30 Uhr statt. Er wird online im Rahmen der Reihe „Next Level - finde deinen Weg“ durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, darum ist eine Anmeldung erforderlich: Per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0 7141/ 137- 426 oder -427.

Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

INFO:

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.

Weitere Online-Veranstaltungen der Serie: