Über Grenzen 1: Schreiben

Was ist typisch für die Literatur "made in Ländle"? Unsere These: Sie lässt sich in keine Schubladen einsortieren und hält sich nicht an Grenzen. Einen Tag lang stellen wir Literatur aus dem Land – von Friedrich Schiller bis in die Gegenwart – in Führungen und Gesprächen in ihren Entstehungszeugnissen vor. Wir diskutieren sie mit Gästen, die alle einen Bezug zu Baden-Württemberg haben und hier leben oder lebten.

11.00 Uhr: Wilhelm Hauff. Mit Anna Katharina Hahn

15.00 Uhr: Paul Maar. Mit Michael und Paul Maar

17.00 Uhr: Helmut Heißenbüttel. Mit Ulf Stolterfoht

10.00 bis 15.00 Uhr Workshop mit Annette Pehnt und den Mitgliedern der Jungen DSG

zu literarischen Heldinnen (geschlossene Veranstaltung)

Eintritt in das Museum und Führungen frei.

Ausführliches Programm mit Führungen und Kinderworkshops: www.dla-marbach.de

Eine Veranstaltung im Rahmen des Literatursommers 2022 der Baden-Württemberg Stiftung.