Über Performance :: Film Vortrag von Isabell Spengler

Isabell Spengler (Berlin) studierte bei Valie Export und Heinz Emigholz in Berlin sowie bei James Benning in Los Angeles. Seit 2004 unterrichtet sie an der Universität der Künste in Berlin im Studiengang Kunst und Medien, 2012 übernahm sie dort als Gastprofessorin die Leitung der Fachklasse für Experimentelle Filmgestaltung.

Mit ihrer künstlerischen Arbeit bewegt sich Isabell Spengler im Spannungsfeld von Film und Performance. In Kollaborationen mit anderen Künstler*innen entwickelt sie Konzepte und Versuchsanordnungen, in denen Bildvorstellungen mithilfe von Fotografie, Zeichnung, Performance, Kostümdesign und Modellbau in filmische Strukturen überführt werden. Ihre künstlerischen Projekte wurden auf Festivals und in Ausstellungen weltweit präsentiert.

http://www.isabellspengler.net

ÜBER PERFORMANCE

Vortrags- und Gesprächsreihe, veranstaltet vom CAMPUS GEGENWART unter der Schirmherrschaft von Chris Dercon

Der Begriff der Performance bzw. der Performativität hat eine beispiellose Karriere in verschiedensten Fächern und Disziplinen vorzuweisen – von der feministischen Theoriebildung über den Tanz bis hin zu performativen Praktiken in Theater, bildender Kunst und Musik.Wie aber kann dieses heterogene und vielschichtige künstlerische Feld beschrieben und definiert werden? Ist Performance nun eine Randerscheinung künstlerischer Aufführungspraktiken (z.B. in Theater und Konzert)? Richtet sie sich gar gegen tradierte Kunstbegriffe oder ist Performance als Methode heute längst im Mainstream künstlerischer Arbeitsweisen angekommen? Sind zeitbasierte künstlerische Praktiken nicht vielmehr per se performativ? Stimmt es, dass man sich, wenn man performativ arbeitet, gesellschaftlichen Machtverhältnissen entgegenstellt? Ist die Performance von ihrer Geschichte her einer kritischen Haltung verpflichtet?

Eingeladen ist ein Querschnitt an Künstler*innen und Kulturproduzent*innen aus den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Tanz, Theater, Film, Aktivismus, Neue Medien und Design, die einen Einblick in ihre künstlerische Praxis geben. Zu Gast sind ebenso Theoretiker*innen aus Theater-, Musik- Kunst- und Kulturwissenschaft sowie Philosophie, die theoretisch über den Begriff der Performance reflektieren.Ziel der Vortrags- und Gesprächsreihe „Über Performance“ ist es, einen Überblick über die vielen verschiedenen Ideen, Methoden und Vorstellungen zu geben, die mit dem Begriff der Performance bzw. des Performativen verbunden sind.

Konzeption: Prof. Dr. Judith Siegmund, Antonia Marten, Julia Wirsching