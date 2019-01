Über Performance :: Philosophie Vortrag von Jörg Volbers

Jörg Volbers (Berlin) studierte Philosophie, Psychologie und Soziologie in Marburg, Paris und Berlin.

An der FU Berlin schloss er 2007 seine Promotion Selbsterkenntnis und Lebensform ab. Seine Habilitation Autonomie durch Erfahrung (2016) schrieb er im Rahmen eines DFG-Projekts, das am Institut für Philosophie der FU angesiedelt war. Nach Vertretungsprofessuren in Weimar und Berlin ist er aktuell als Privatdozent an der FU tätig. In seinen Arbeiten beschäftigt sich Volbers mit der Frage, wie Rationalität und sprachliches Verstehen in Begriffen der Praxis gedacht werden kann. Er sieht die Philosophie von Wittgenstein, Dewey, Cavell und Foucault und anderen als die kritische Korrektur eines Rationalitätsverständnisses, das auf äußerst problematische Weise Vernunft ausschließlich mit Klarheit, Gewissheit und Selbstverständlichkeit gleichsetzt. Diese Interessen führen ihn sowohl zu den Klassikern der modernen Philosophie als auch zu ihren modernen und postmodernen Kritiker*innen.

http://www.joergvolbers.de

ÜBER PERFORMANCE

Vortrags- und Gesprächsreihe, veranstaltet vom CAMPUS GEGENWART unter der Schirmherrschaft von Chris Dercon

Der Begriff der Performance bzw. der Performativität hat eine beispiellose Karriere in verschiedensten Fächern und Disziplinen vorzuweisen – von der feministischen Theoriebildung über den Tanz bis hin zu performativen Praktiken in Theater, bildender Kunst und Musik.

Wie aber kann dieses heterogene und vielschichtige künstlerische Feld beschrieben und definiert werden? Ist Performance nun eine Randerscheinung künstlerischer Aufführungspraktiken (z.B. in Theater und Konzert)? Richtet sie sich gar gegen tradierte Kunstbegriffe oder ist Performance als Methode heute längst im Mainstream künstlerischer Arbeitsweisen angekommen? Sind zeitbasierte künstlerische Praktiken nicht vielmehr per se performativ? Stimmt es, dass man sich, wenn man performativ arbeitet, gesellschaftlichen Machtverhältnissen entgegenstellt? Ist die Performance von ihrer Geschichte her einer kritischen Haltung verpflichtet?

Eingeladen ist ein Querschnitt an Künstler*innen und Kulturproduzent*innen aus den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Tanz, Theater, Film, Aktivismus, Neue Medien und Design, die einen Einblick in ihre künstlerische Praxis geben. Zu Gast sind ebenso Theoretiker*innen aus Theater-, Musik- Kunst- und Kulturwissenschaft sowie Philosophie, die theoretisch über den Begriff der Performance reflektieren.Ziel der Vortrags- und Gesprächsreihe „Über Performance“ ist es, einen Überblick über die vielen verschiedenen Ideen, Methoden und Vorstellungen zu geben, die mit dem Begriff der Performance bzw. des Performativen verbunden sind.

Konzeption: Prof. Dr. Judith Siegmund, Antonia Marten, Julia Wirsching

Orchesterprobenraum