Über Raum- und Platz-Angst

Raum und Ich. Die Raumkunst Gregor Schneiders kann verunsichern, irritieren und verstören. Raum-Ängste existieren auch im ‚wirklichen‘ Leben, können sich zur Krankheit entwickeln.

Davon Betroffene geraten dadurch nicht selten in Isolation und Vereinsamung. Wie Räume auf uns wirken, was ihr Angstpotential ausmacht und woher es kommt, ist Thema dieser Veranstaltung. Im Anschluss an den Besuch der Ausstellung "Gregor Schneider - Ernst Franz Vogelmann-Preis 2023" erläutert Prof. Dr. Hans-Jürgen Luderer, Chefarzt a. D. im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg, im Gespräch mit Kuratorin Dr. Rita E. Täuber die Krankheitsbilder und führt in die Geschichte der Raum-Angst ein.