Überblick - Die Turmführung

Wissenswertes und Spannendes rund um Stuttgarts Wahrzeichen

Wieso wirkt der Fernsehturm so rank und schlank? Warum kippt er bei starkem Wind nicht um? Und was hat eine „Samba-Socke“ mit dem Turmschaft zu tun? Auf diese und viele weitere Fragen gibt die Turmführung Überblick“ Antwort.

In rund 60 Minuten werfen die Teilnehmenden mit dem Guide zunächst einen Blick von außen auf den Fernsehturm, steigen dann hinab ins Fundament und fahren schließlich zur Aussichtsplattform hinauf in luftige 150 Meter über dem Erdboden. Dabei tauchen sie in die Baugeschichte dieses Urmodells aller Fernsehtürme ein, erfahren spannende technische Details und hören auch die eine oder andere amüsante Anekdote über Stuttgarts markantestes Wahrzeichen.

Alle Führungen finden jeweils von 18 - 19 Uhr statt.

Eine Veranstaltung der SWR Media Services GmbH.