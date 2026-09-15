ÜBERRASCHUNGSZWEI

Best of aus 25 Jahre Ulan & Bator

Im Jahr 2026 feiern Ulan & Bator Vierteljahrhundertjähriges! Das will nicht nur begangen, sondern betanzt, besungen und bespielt werden! Und zwar mit einem bunten Jubiläums-Abend aus Lieblingsnummern, bekannten und unbekannten Klassikern, vergessenen und unvergessenen Klein-und Großoden sowie Schmankerln der anderen Art.

Ulan & Bator sind Sebastian Rüger und Frank Smilgies bzw. umgekehrt. Wer Bator und wer Ulan ist, ist immer noch nicht geklärt. Ist auch unwichtig.

Beide Familienväter von zwei Kindern – der Eine wohnt in Köln, der Andere in Berlin.

Beide Jahrgang 1967.

Beide Absolventen der Folkwangschule, wo sie sich 1990 im Schauspielstudium kennenlernten.

Beide gingen nach ihrem Abschluss ihren Theaterweg.

Beide irgendwann sehr müde, die Texte, Worte, Gesten, Anweisungen und Ideen Anderer umsetzen bzw. ersetzen zu müssen.

→ Plan zu etwas Eigenem im Jahr 2000