Übers Land

Seit 40.000 Jahren ist unser Land eine Kulturlandschaft. Der Hegel, der Schiller und der Hauff, die fallet bei uns gar nicht auf. Dichter, Denker, Tüftler und Staatenlenker, Fußballtrainer, Weltmarktführer, KI-Spezialisten und UNESCO-Weltkulturerbe: Was hat es damit auf sich? Was ist an unserm Land so besonders und warum werden wir gleichzeitig belächelt und verspottet? Die Landschaft, schön und hochgebaut, neben Industriegürteln – ein Paradies, besonders auch für Autos. Der Menschenschlag, räs und eigenbrötlerisch und doch knitz und fleißig, erfinderisch und weltmarktorientiert. Es blüht nicht nur die Landschaft, sondern auch das Geschäft. Eine Gegend reich an Kultur, reich an Wissen, an Schriftsteller*innen und Denker*innen, reich an gewieften Firmenleiter*innen, potentem Mittelstand und Weltmarktführer. Aber es ist auch die Heimat konservativer Katholiken und fundamentaler Protestanten, von Geklüngel und QuerdenkerInnen. Eine Gegend, einfach reich an allem…

Grund genug für eine musikalisch-literarische Show, eine Boosterstunde in Heimatkunde! Mit Humor und Spiellust durch den Abend führt Bernhard Hurm. Mit seinen vierzig Jahren Bühnen- und mehr als sechzig Jahren Lebenserfahrung im Ländle ist die Landesshow für ihn eine Herzensangelegenheit. Kritisch und musikalisch begleitet wird dieser aufschlussreiche Heimatabend von Wolfram Karrer.