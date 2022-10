Schön, dass Sie bei uns mitspielen! Bernhard Hurm, Unterhaltungskünstler und Bewahrer der schwäbischen Weltliteratur und Wolfram Karrer, Showbandleader und Musikhistoriker mit Spezialgebiet „abseitige Populärmusik aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ erwarten Sie zu einer Show über unser Land – in jedem Sinne des Wortes. Hier könne Sie etwas lernen und ihr Wissen mit anderen teilen. Sie werden bewegt werden und bewegt sein! Viel Vergnügen!

Der Schiller und der Hegel, der Uhland und der Hauff, die sind bei uns die Regel, die fallen gar nicht auf. Dichter, Denker, Tüftler und Staatenlenker, Fußballtrainer, Weltmarktführer, KI-Spezialisten und UNESCO-Weltkulturerbe: Was hat es damit auf sich? Was ist an unserm Land so besonders und warum werden wir gleichzeitig belächelt und verspottet? Die Landschaft, schön und hochgebaut, neben Industriegürteln – ein Paradies, besonders auch für Autos. Der Menschenschlag, räs und eigenbrötlerisch und doch knitz und fleißig, erfinderisch und weltmarktorientiert. Aber es ist auch die Heimat konservativer Katholiken und fundamentaler Protestanten, von Geklüngel und QuerdenkerInnen. Eine Gegend, einfach reich an allem. Grund genug für eine humorvolle musikalisch-literarische Landesshow. Ein aufschlussreicher Heimatabend mit Bernhard Hurm und Wolfram Karrer. Willkommen im Ländle! Wellcome to THE LÄND! Willkommen zu unserer ganz eigenen Landesschau!

Es spielen: Es spielen: Wolfram Karrer, Bernhard Hurm

Regie: Carola Schwelien

Bühne & Kostüm: Ilona Lenk

Musik: Wolfram Karrer

Dramaturgie: Georg Kistner

Regieassistenz: Csenge Toth

Szenenfotos: Richard Becker

Spieldauer ca. 90 Minuten

Premiere: 30 Dez. 2021

Programmheft Übers Land (PDF)