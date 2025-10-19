Tübinger Saxophon-Ensemble

Lyssenko, Leontovych, Kalachevsky – Namen, die in der ukrainischen Musikgeschichte Großes bedeuten, international jedoch nur selten im Rampenlicht stehen.

Mit diesem Konzert rücken wir die Pioniere einer eigenständigen ukrainischen Klassik ins Zentrum und öffnen ein Fenster zu einer reichen, oft nicht zu Gehör gebrachten Klangwelt.

„Ukrainian Classics“ lädt Sie zu einer musikalischen Entdeckungsreise durch eine Nation voller Melodie, Tiefe und kultureller Identität ein. Zwischen folkloristischer Verwurzelung, spätromantischer Ausdruckskraft und nationaler Eigenständigkeit entfaltet sich ein faszinierendes Panorama der ukrainischen Musik.

Im Gespräch mit dem ukrainischen Dirigenten Taras Demtschyschyn und dem Komponisten Rostyslav Demtschyschyn erfahren Sie mehr über die stilistischen Besonderheiten, den historischen Kontext und die emotionale Kraft dieser Werke.