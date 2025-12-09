Wer denkt, die Weihnachtsgeschichte sei altbekannt, weit gefehlt.

Denn was die Wenigsten wissen: Es war überhaupt kein Stern, der die drei Könige aus dem Morgenland nach Bethlehem geführt hat, sondern eine Promenadenmischung namens Jo. Und der erzählt, wie es sich wirklich zugetragen hat. Das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen mit den drei Königen, weil die immer miteinander gestritten haben und ständig etwas schiefgelaufen ist. Ohne Jo wären sie vermutlich nie an der Krippe angelangt und die Geschichte wäre vielleicht ganz anders gekommen. Aber wer weiß das schon…

Rüdiger Bertram wurde 1967 in Ratingen geboren und arbeitete nach seinem Studium (Geschichte, Volkswirtschaft und Germanistik) zunächst als freier Journalist. Seit 15 Jahren veröffentlicht er Bücher und Drehbücher für Kinder und kann sich nichts Besseres vorstellen. Zu Hause schreibt er allerdings selten, weil er so viel auf Lesereise ist. Und das macht er so gut, dass er 2022 als Lesekünstler des Jahres ausgezeichnet wurde. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt der erfolgreiche Autor in Köln.