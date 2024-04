Špela Petrič: „Deep Phytocracy: Feral Songs“

In Špela Petričs partizipativer Performance „Deep Phytocracy: Feral Songs“ erkunden 16 Teilnehmer:innen in aktiven Rollen die Welt der Anarchetypen und ihrer Verbindungen zu Pflanzen im Merkelpark.

Die Ausstellung „The Senses of Plants / Die Sinne der Pflanzen“ zeigt Positionen junger zeitgenössischer Künstler:innen, die sich mit den vielfältigen Sinneswahrnehmungen und der Intelligenz von Pflanzen auseinandersetzen. In ihren Forschungen verweisen Theoretiker:innen, wie Pflanzenneurobiolog: innen, auf die Entscheidungsfähigkeit, das Gedächtnis und die Kommunikationsstrukturen von Pflanzen. Unter anderem auf diese Erkenntnisse beziehen sich die versammelten künstlerischen Arbeiten und eröffnen neue ästhetische Sichtweisen auf das Zusammenleben von Menschen und Pflanzen in Zeiten ökologischer und sozialer Krisen. Hierbei stehen die Sinne und Fähigkeiten von Pflanzen im Fokus der Betrachtung. Die Künstler: innen stellen so unser Selbst- und Weltbild humorvoll und hintersinnig auf die Probe. An der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft sowie indigenen Wissensweisen werden neue Perspektiven auf das Verhältnis von Pflanzen und Menschen geworfen. Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, aber auch Andersartigkeiten zwischen Pflanzen und Menschen eröffnen ästhetische Zwischenräume, die zu alternativen Denkweisen inspirieren möchten, um jenseits von Speziesgrenzen ein respektvolles Miteinander zu ermöglichen. Welche Rechte könnten oder sollten Pflanzen in unserem gemeinsamen Lebensraum zuteilwerden?

