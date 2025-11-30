Концерт всесвітнього туру «Сильні серця» в Європі. «Куплений вами квиток на концерт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – це донат для українських військових, а тим самим – внесок у нашу Перемогу. Більшу частину цих коштів ми витратимо на закупівлю дронів та автомобілів для ЗСУ. Війна почалась ще у 2014 році, але 24 лютого 2022 року кожен з нас відчув це пекло на собі. В цей день український народ почав рух до справжньої Незалежності. Немає іншого шляху у нас з вами, як шлях до Перемоги. І саме зараз, весь український народ, та в першу чергу – Збройні Сили України, рухають нашу Країну до цієї неминучої, української Перемоги», – Сергій Танчинець.