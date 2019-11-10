Женить миллионера

Nowaja Szena - Millionär sucht Frau – Komödie in russischer Sprache

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Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart

Мама безумно любящая своего сорокалетнего сына бизнесмена, энергично строит его «счастливую» семейную жизнь, по единственно правильному, по ее мнению сценарию. Несколько лет назад она развела его с женой, «серой мышкой, драной кошкой, недоучкой», недостойной такого сокровища.

А теперь подыскивает новую кандидатку в невестки. Беда только, что ее «мурзику» совсем не до женитьбы – его дела совсем плохи: «голова уже в петле, веревка намылена и осталось только вышибить из-под его ног табуретку».

Но любящая мама, неутомимо преследующая свою цель, приобрела брачное агентство и устроила смотрины на дому. И вот риходят к нему девицы одна другой краше и уходят, приходят и уходят, как вдруг на пороге появляется исчезнувшая когда-то жена…

Брачно-кулинарные, лечебно-косметологические, хозяйственно-практические, лирико-любовные, морально-этические и другие не менее актуальные, высокодуховные и абсолютно бытовые, темы затронуты в новой комедии ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА по пьесе «Шесть блюд из одной курицы» современного драматурга Ганны Слуцки.

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Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart Karte anzeigen
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