Мама безумно любящая своего сорокалетнего сына бизнесмена, энергично строит его «счастливую» семейную жизнь, по единственно правильному, по ее мнению сценарию. Несколько лет назад она развела его с женой, «серой мышкой, драной кошкой, недоучкой», недостойной такого сокровища.

А теперь подыскивает новую кандидатку в невестки. Беда только, что ее «мурзику» совсем не до женитьбы – его дела совсем плохи: «голова уже в петле, веревка намылена и осталось только вышибить из-под его ног табуретку».

Но любящая мама, неутомимо преследующая свою цель, приобрела брачное агентство и устроила смотрины на дому. И вот риходят к нему девицы одна другой краше и уходят, приходят и уходят, как вдруг на пороге появляется исчезнувшая когда-то жена…

Брачно-кулинарные, лечебно-косметологические, хозяйственно-практические, лирико-любовные, морально-этические и другие не менее актуальные, высокодуховные и абсолютно бытовые, темы затронуты в новой комедии ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА по пьесе «Шесть блюд из одной курицы» современного драматурга Ганны Слуцки.