​Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert: Blu(e)isiana 2025 - All Star Blues

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 25. September in der Steinturnhalle Leonberg: Blu(e)isiana 2025 - All Star Blues

Blu(e)isiana ist eine vom Produzenten und Drummer Alf List 2021 ins Leben gerufene, temporäre „All Star Blues Band“, welche alte Haudegen der europäischen Bluesszene präsentiert!

Eine Projektband, die sich immer wieder neu erfindet und für ca. 1 Jahr besteht, um sich dann wieder auf die eigenen Projekte zu konzentrieren.

Nicht häufig sondern edel, nicht mittelmäßig, sondern highclass, nicht gewöhnlich, sondern außergewöhnlich, nicht Legenden, sondern alte Haudegen des Blues!

Blu(e)isiana 2025 steht für eine Mischung aus swingendem Blues, Countyblues, edlen Balladen, einem Schuss Rock`n`Roll.

Röby ‚the rat‘ Wark (vocals)

Vielen noch bekannt als der stimmgewaltige Sänger der einstigen FritzCats ‚Fritz Matterhorn‘ aus der Schweiz. Röby war/ist mit namhaften Bands vor allem in der Schweiz unterwegs. Rolls Noice, Crazy Kniri, Cocker Band, Street Rats u.v.m.

Martin Giebel (piano, organ)

Der Tastenkönig vom Bodensee hat bei Handful Of Blues mit Alf gearbeitet und gehört zu den gefragtesten Keyboardern Süddeutschlands. Intensive Tätigkeit in der Stuttgarter Jazzszene. Unzählige Engagements bei Projekten, CDs und Konzerten, bei Fernsehauftritten verschiedener Stilrichtungen: Jazz, Soul, Gospel, Chanson, etc. Theater - und Varieté.

Martin Groß (Dobro, Banjo, Gitarre, Gesang)

Der String-King der süddeutschen Country- und Rockabillyszene sorgt für ganz neue Klangfarben und ungewöhnliche, virtuose Solis bei den All-Star Bluesern.

Frithjof ‚Fidi‘ Gänger (sax)

Jahrzehntelanger treuester Begleiter von Alf bei Conny Quick, Orgelschmidt, Fritz Cats, Fritzn-Revue, Handful Of Blues. Jetzt für die 25er Tour wieder mit dabei. Fidi ist Gründer und Betreiber des Jazzclub Leonberg.

Immo Dehnert (bass) www.dienachbarn.net

Immo Dehnert ist am Kontrabass und E-Bass in Sachen Bluegrass und Rockabilly seit Jahren auf den Bühnen im Südwesten unterwegs. Er liebt die rumpelnden und kraftvollen Bass-Sounds der 50ies und 60ies uns passt wie Faust aufs Auge zu dieser Band

Alf List (drums, vocals) www.alflist.de

Alf ist seit den frühen 60er Jahren in der süddeutschen Musikszene unterwegs. Der Schlagzeuger hat sich über die Jahrzehnte zu einem Allrounder in der Szene gemausert.

Obwohl Senior unter den Senioren steckt er immer noch voller neuer Ideen und hatte auch die Idee zu Blu(e)siana!