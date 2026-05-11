​THE QUEEN TRIBUTE SHOW - PERFORMED BY BREAK FREE

Queen war eine der erfolgreichsten und wichtigsten Bands des Rockgenres. Ihr Frontmann Freddie Mercury gilt bis heute als einer der bedeutendsten Rocksänger des 20. Jahrhunderts. Über 20 Jahre gehörte Queen kontinuierlich zur Spitze der Hitparaden. Alleine das letzte Album „Made in Heaven“ erreichte weltweit 5-mal Gold, 10-mal Platin und 4-mal Doppelplatin. Mit mehr als 20 LP- und CDVeröffentlichungen und über 40 Single-Auskopplungen prägten sie die Rockgeschichte wie kaum eine andere Band. Das unglaublich breite musikalische Spektrum der Band reichte von Glamrock über opernhaft-symphonische Stücke bis hin zu Rap.

Die Queen-Tribute-Band „Break Free“ performt alle großen Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, das grandiose „We will rock you“ oder „We are the Champions“ und es gelingt ihr mühelos, alle Facetten der schillernden britischen Band auszuleuchten.

Mit effektvollen Lichteffekten und originalgetreuen Outfits begeistert diese Show seit Jahren Fans in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Die Cover-Musiker sehen ihren Vorbildern nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern sind auch musikalisch ganz nah dran am Original. Frontmann Giuseppe Malinconico verkörpert Freddie Mercury, seine Stimme und Körpersprache wie kaum ein anderer. Für Fans in ganz Europa ist er "der beste Freddie Mercury" seit der Legende selbst. „The Show must go on…“ – auch 30 Jahre nach Freddie Mercurys Tod.