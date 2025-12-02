“BEAT IT! Vol.9” goes BIX (presented by HMDK Stuttgart)

Die Jazz & Pop-Drummer der HMDK Stuttgart präsentieren sich im renommierten BIX Jazzclub mit ihren Bands!

Die Studierenden der Schlagzeug-Klasse von Eckhard Stromer präsentieren Transkriptionen und Interpretationen wichtiger Jazz- und Popdrummer von Jeff Hamilton über Lenny White bis JR Robinson live mit Bandbegleitung ihrer Kommilitonen.

Man kann sich also freuen auf eine spannende Zeitreise der Schlagzeuggeschichte aus einer durchaus untypischen und außergewöhnlichen Perspektive.

Besetzung: Lino Gerhart, Theo Wolf, Lennart Kartmann, Jakob Hafner, Benedict Böhm, Fabian Fritschle, Jens Hilke, Mario Moser (dr) & Bands; Eckhard Stromer (Ltg.)