“Crimes of the Future” + Live Q&A mit David Cronenberg

Sondervorstellung mit anschließendem Live‑Q&A mit Regisseur David Cronenberg.

In einer dystopischen Welt, in der nur noch wenige in der Lage sind Schmerzen zu empfinden, entwickeln mehr und mehr Menschen Organe mit bislang unbekannten Fähigkeiten. Performance‐Star Saul Tenser nutzt seine Mutationen für die Kunst: In umjubelten Avantgarde‐Shows lässt er sich die neu erwachsenen Körperteile von seiner Partnerin Caprice vor Live‐Publikum herausoperieren. Seine spektakulären Darbietungen wecken bald den Argwohn der staatlichen Organ‐Registrierungsbehörde und auch eine mysteriöse Untergrundorganisation verfolgt akribisch jeden seiner Schritte. Doch dann erhält Saul ein Angebot für die schockierendste Vorstellung seines Lebens.